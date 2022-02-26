اكتشاف أكبر فسيفساء رومانية في لندن

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أعلن علماء الآثار في لندن عن اكتشاف أكبر فسيفساء رومانية تم العثور عليها في العاصمة البريطانية منذ نصف قرن.

وقد تم اكتشاف أرضية غرفة الطعام المزخرفة تلك في موقع بناء مشروع جديد في ساوثوورك وسط لندن، ليس بعيداً جداً عن أطول مبنى في المدينة، برج شارد.

ووفقاً لموقع «ذا آرت نيوزبايبر»، يعود تاريخ الفسيفساء التي اكتشفها العلماء في متحف علم الآثار في لندن، إلى أواخر القرن الثاني أو أوائل القرن الثالث ميلادي.

وقالت مشرفة الموقع نتونيتا ليرز عن هذا الاكتشاف: «إنه يحدث مرة واحدة في العمر في لندن»، وعندما بدأت الومضات الأولى من الألوان بالظهور عبر التربة كان الجميع في الموقع متحمسين للغاية.

وتظهر الفسيفساء المكتشفة حديثاً أنها مصنوعة من بلاطات ملونة صغيرة بأنماط هندسية وخيوط متشابكة تحيط بزهور منمقة. وأفاد العلماء إن أحد التصميمات يحمل تشابهاً مذهلاً مع فسيفساء تم اكتشافها في جنوب غرب ألمانيا، وفقاً لبيان صادر عن علماء آثار متحف لندن.

وفي الموقع، تم اكتشاف آثار سكن روماني خاص، بما في ذلك جدران مطلية ببذخ وأرضيات من الفسيفساء.