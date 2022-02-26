الكلاب تحزن أيضاً بعد فقدان أقاربها

المصدر: واشنطن - (أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتأثر الكلاب بنفوق أخرى على صلة قريبة منها، إذ تعاني جراء ذلك من فقدان للشهية أو للرغبة في اللعب، وتشعر بحاجة أكبر إلى الاهتمام، على ما أفادت دراسة نُشرت أول من أمس. ورُصدت في السابق علامات الحزن هذه لدى أنواع أخرى من الحيوانات، من بينها القردة والحيتان والدلافين والفيلة والطيور. أما لدى الكلاب، فكانت الأدلة على هذه التصرفات لا تزال غير واضحة.

وشوهدت كلبة من نوع دنغو تنقل صغيرها من مكان إلى آخر بعد نفوقه. كما رُصدت ذئاب طليقة تدفن صغارها النافقة.

أما بالنسبة إلى الحيوانات الأليفة، فلم تتوفّر حتى اليوم إلّا ملاحظات نقلها أصحابها ويمكن أن تنطوي على المبالغة.

وأجريت خلال الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة «ساينتيفك ريبورتس» مقابلات مع أكثر من 420 بالغاً إيطالياً يملك كلّ واحد منهم كلبين على الأقل نفق أحدهما بينما بقي الثاني على قيد الحياة.