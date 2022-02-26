العثور على عظام جندي ألماني قضى في الحرب العالمية الثانية

المصدر: كان - (أ ف ب)

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عُثر على عظام جندي من الحرب العالمية الثانية، يُرجح أنه ألماني، في منطقة ليساي غربي فرنسا، بفضل شهادة فرنسي كان في سن الحادية عشرة سنة 1944، على ما أفادت مصادر متطابقة أمس.

وقال صاحب الاكتشاف ريمون كوزان البالغ 88 عاماً لوكالة فرانس برس، إنه في تلك الحقبة في القرية، «الجميع كان يعرف أن ثمة جندياً ألمانياً مدفوناً في هذه الحفر التي خلفتها القنابل».

وأضاف «بطبيعة الحال لم يعد هناك أحد غيري اليوم (يعرف بالأمر). كنت أعلم أنه لم يُسحب من المكان».

وقالت رئيسة بلدية ليساي ستيفاني موبيه إن كوزان «كشف عن المكان بدقة»، مضيفة «كان موجوداً في المكان المحدد (الذي كشفه كوزان). هذا مذهل. ذاكرته لا تزال حية منذ العام 1944 رغم حصول الكثير من عمليات دمج الأراضي في الحقول».

ولم يُعثر على لوحة التعريف الخاصة بالجندي، لكن عُثر في المقابل على أحذية عسكرية كان ينتعلها الجنود الألمان في تلك الحقبة إلى جانب العظام، وفق مساعد رئيس بلدية منطقة فيلي المجاورة آلان لولون الذي شارك في عمليات النبش.