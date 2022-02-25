كيف قضى كوكسال بابا يومه الأول في مصر؟

المصدر: البيان

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وصل التركي كوكسال بابا أحد أبرز مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إلى القاهرة في زيارة قصيرة تجمع بين السياحة والعمل.

ويحظى كوكسال بابا بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فيديوهاته الطريفة التي يفقد فيها أعصابه ويبدأ في التصرف بخفة دم، وهو ما جذب عددا من المشاهير لمشاركته الظهور بتلك الفيديوهات عند زيارتهم إلى تركيا، وفقا لموقع في الفن.

واتجه كوكسال بابا إلى أحد فنادق التجمع الخامس بعد خروجه من مطار القاهرة الدولي، قبل أن يذهب مع مرافقيه في زيارة للدعاية لأحد مطاعم المشاوي، حيث ظهر وأمامه طاولة مليئة بالأطباق المختلفة.

وحرص القائمون على المطعم أن يوضحوا أن كوكسال بابا طلب تناول الملوخية والعكاوي كونهما من أكلاته المفضلة.

ويتوجه صانع المحتوى الكوميدي لزيارة منطقة أهرامات الجيزة ووسط البلد وأبرز معالم القاهرة السياحية، قبل مغادرته مصر.

يذكر أن مؤدي المهرجانات عمر كمال طرح قبل يومين مهرجان "البنات" بمشاركة كوكسال بابا، حيث تم تصويره في تركيا، وحقق المهرجان حوالي 2 مليون مشاهدة عبر YouTube بعد يومين من طرحه.

وظهر كوكسال بابا يرقص إلى جوار عمر كمال وبعض الراقصات، وهو يرتدي الجلباب والعمامة.