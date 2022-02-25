الطيار المصري صاحب الهبوط الإعجازي يخرج عن صمته

المصدر: البيان

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عبر الطيار المصري وليد مراد قائد رحلة مصر للطيران عن سعادته بردود الفعل الإيجابية بعد هبوطه بطائرته بسلام وسلاسة في مطار هيثرو بلندن بالرغم من سوء الأحوال الجوية.

وكشف الطيار وليد مراد في لقاء على قناة روسيا اليوم أن هذه الرحلة كانت من القاهرة للندن وكان مقررا مدتها 5 ساعات فالتنبؤات الجوية الي وصلت لي ان عند الوصول ستكون العاصفة قوية، وفعلا توجهنا إلى مطار هيثرو وكان التنبؤ مظبوط بسوء الحالة الجوية فمركز العمليات في هذه الحالة بيكونوا محضرين المطار البديل فحال لو فشل الهبوط أتوجه للمطار البديل.

وعندما اقتربت من المطار بلغت اني هقوم بعمل محاولة هبوط وإن لم تنجح سأتوجه إلى المطار البديل ولكن نجحت بها وهبطت بسلاسة وسلام وتفاجأت من ردود الفعل الكبيرة.

وأضاف كابتن وليد مراد "أنا عملت شغلي العادي زي أي طيار زميل كان هيعمل نفس الإجراءات الي انا عملتها لأن احنا ادربنا على كدة وبتدرب الطيارين الجدد على كدة ".