الجوازات السعودية: لا يمكن إلغاء الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة بعد تنفيذها

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أكدت المديرية العامة للجوازات، أن خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر منصة «أبشر أعمال» الإلكترونية تسهل على أصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

وأفادت بأن الفئة المستهدفة من هذه الخدمة هم أصحاب العمل للعمالة التجارية، كاشفة أن الخدمة مجانية ولا يمكن بعد تنفيذها إلغاء التأشيرة أو إصدار هوية مقيم، كما أن الخدمة تمكن من إصدار التأشيرة إلكترونيا خلال فترة التجربة.

وأشارت «الجوازات» إلى أن الهدف من تطوير الخدمة هو تفعيل مبدأ «إدارة بلا ورق»، وتسهيل الإجراءات، والتحول الرقمي.