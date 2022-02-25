مصر.. توقيف مجرم هارب عليه 80 مليون جنيه غرامات و70 سنة سجناً

المصدر: البيان

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ألقت قوات الأمن المصرية القبض على مجرم هارب مطلوب لتنفيذ 320 حكماً قضائياً، تصل فيها مدة السجن إلى 70 سنة سجن، وعليه غرامات مالية تصل إلى 80 مليون جنيه.

وأفادت مصادر أمنية مصرية بأن "الموقوف كان هارباً من محل إقامته في منطقة العامرية (جنوب غرب الإسكندرية)، وأن الـ320 حكماً، تتوزع بين 67 حكماً بالحبس الجزئي و5 (مستأنف) و248 غرامة في قضايا مبان وتبديد، وأن إجمالي مدة السجن تصل إلى 70 سنة، والغرامات تصل إلى 80 مليون جنيه، وتمت مداهمة مكان إقامته وتوقيفه، وتحويله إلى النيابة العامة المصرية". وفقاً لموقع "مصراوي".

وقررت النيابة العامة المصرية حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات واتباع الإجراءات القانونية.