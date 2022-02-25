ضابطة شرطة تلد في منطقة الانتظار بمستشفى دون مضادات حيوية

المصدر: البيان

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أُجبرت ضابطة شرطة على الولادة في منطقة الانتظار بالمستشفى بدون مضادات حيوية، حيث تكافح أجنحة الولادة في ملبورن الأسترالية لمواكبة الطلب، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وعدد الأطفال الذين يولدون في مستشفى "ويربي ميرسي" آخذ في الارتفاع، حيث ولد 3800 طفل في المستشفى، مقارنة بـ 1500 فقط في العام 2020، ومن المتوقع أن يولد في المستشفى قريباً 5000 طفل في السنة.

وأدى الضغط المتزايد في جميع أنحاء ملبورن إلى إبعاد النساء في المخاض عن أجنحة الولادة، حتى اضطر بعضهن إلى الولادة في مناطق الانتظار.

وكانت ضابطة الشرطة كارولين فولي تنتظر في مستشفى Werribee Mercy لمدة ست ساعات عندما جاءها المخاض، وعلى الرغم من أنها كانت موعودة بجناح الولادة والأدوية اللازمة، إلا أنها لم تحصل على أي منهما عندما أنجبت جورجينا قبل ستة أسابيع من موعدها النظامي.

ولامت السلطات الحكومية المستشفى، مشيرة إلى أنها تنفق المليارات على البنية التحتية الصحية، مقرة بضرورة القيام بالمزيد.