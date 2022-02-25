"جدّات عصريات".. يواكبن الموضات ويرغبن في تجريب عالم عارضات أزياء

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شكلت أربع جدّات من بكين منذ العام 2019، بمتوسط عمر 70 عامًا (وانغ نيان ون، وانغ شينغهو، ولين وي، وسون يانغ)، فريقا من "الجدّات العصريات"، وأصدرن مقاطع فيديو قصيرة تسجل روتينهن اليومي على منصة "دوين".

وقد اكتسبت "الجدات العصريات" عددًا كبيرًا من المعجبين، يمتد عمرهم من "ما بعد الخمسينيات" إلى "ما بعد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين"، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وانغ نيان ون، أكبر عضوات فريق “الجدّة العصرية" البالغة من العمر 75 عامًا، وأصغرهن سناً، سون يانغ، 65 عامًا، وعملت الجدّات الأربع قبل التقاعد في التجارة الخارجية والمحاسبة والتمريض وأمناء المكتبات.

وبدافع الاهتمام، اشتركت الجدّات الأربع في فصل تدريب عارضات أزياء الهواة العام 2000، ومنذ ذلك الحين، أصبحن صديقات، تقمن بتحميل مقاطع الفيديو عبر الإنترنت بانتظام، مما يجذب المعجبين من جميع الأعمار.

ويعتبر الكثير من الشباب الجدّات نموذجًا: "أريد أن أعيش مثل هذه الحياة عندما أتقدم في السن" "أنا حقًا أحسد الجدّات على حيويتها".

قالت سون يانغ: "لقد أتاح لي دخول عالم الموضة فرصة لاكتساب صديقات جيدات وتغيير شخصيتي الانطوائية، وهو أمر يصعب السعي وراءه في هذا العمر". " تكتسب “الجدّة العصرية" قوة دعم كبيرة. قالت وانغ نيان ون:" "نتلقى دعماً واسعاً من جميع أفراد أسرتنا".

بالإضافة إلى تصوير الروتين اليومي، تعتقد الجدّات أنه من المهم بشكل خاص نقل الأفكار، وغالبًا ما يفتحن مناقشات حول مواضيع الزواج والأسرة لتزويد المعجبين بأفكار جديدة. كما جربن أيضًا البث المباشر عدة مرات، والإجابة على أسئلة المعجبين وزيادة فرص التفاعل معهم أمام الكاميرا. "خلال هذه العملية، قدم لنا العديد من الشباب اقتراحات وعبروا عن آرائهم، وتعلمنا الكثير من المعرفة الجديدة."

ومع زيادة شعبيتهن، أصبحت المشاركة في أنشطة الرفاهية العامة الخيار الأول للجدّات. قالت لين وي: "نحن كبار السن ولدينا بطبيعة الحال إحساس بالمسؤولية سواء في الأسرة أو في المجتمع:. كما لفريق" الجدّة العصرية" مجموعة من المعجبين المخلصين في الخارج أيضاً.

قالت الجدّات:" يمكن أن نقود بعض الناس إلى عرض الصورة الكريمة والهادفة للمسنين الصينيين بشكل مشترك، والسماح للعالم برؤية أن حياتنا أكثر سعادة، بالرغم من قوتنا الضعيفة".

وبتوجيه من "الجدّة العصرية"، ظهرت المزيد من صور كبار السن أكثر عصرية على منصات التواصل الاجتماعي، وتم متابعتها والإعجاب بها، وظهرت فرق عارضات أزياء كبار السن في كل مكان، يقبلن الموضات الجديدة ويواكبن العصر بعقلية متفتحة.