سائق قطار يوقف رحلته لشراء وجبة خفيفة

المصدر: دبي - نهى حوّا

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كانت رغبة سائق قطار هندي لتناول وجبته الخفيفة المفضلة من الكتشوري شديدة جداً إلى درجة أنه قرر إيقاف القطار اعتباطياً في منتصف الطريق للحصول عليها، ما استدعى شركة سكك الحديد لإيقافه عن العمل مع عدد من العاملين، لا سيما بعد انتشار مقطع فيديو للحادث على الإنترنت.

وقع هذا الحادث الغريب الذي تم تصويره من قبل أحد مستخدمي «تويتر» في منطقة ألوار بولاية راجستان.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة «انديا توداي» على موقعها رجل ينتظر في منتصف سكة القطار، وبعد ثوان قليلة يقترب القطار من الرجل ويتوقف، فيناول الرجل ربان القطار حزمة طعام، يأخذها الربان قبل أن ينطلق القطار من المكان.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع مثيراً الكثير من الانتقادات على الإنترنت، وفيما دعم بعض مستخدمي وسائل التواصل السائق تساءل آخرون عن مدى قانونية ما حدث.

واتخذت شركة السكك الحديدية الشمالية الغربية إجراءات تأديبية ضد المتورطين، وأوقفت 5 أشخاص عن العمل.