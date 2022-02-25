دراسة علمية حديثة تنصف الأمهات

المصدر: البيان

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أنصفت دراسة علمية حديثة دور الأم فيما يحمله الابن من مميزات عقلية.

وتوصلت الدراسة، التي نشرتها صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية، إلى أن جينات الأم تحدد مدى ذكاء أطفالها، وأن الأب يُحدث فرقاً.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه من المرجَّح أن تنقل الأمهات جينات الذكاء إلى أطفالهن لأنهن يحملن اثنين من كروموسوم «إكس»، بينما يوجد لدى الرجال كروموسوم «إكس» واحد فقط.

ورجَّح العلماء أن الجينات للوظائف الإدراكية المتقدمة الموروثة من الأب ربما يتم إبطال مفعولها تلقائياً.

وأكدوا أن الجينات المكيفة لا تعمل إلا إذا أتت من الأم في بعض الحالات ومن الأب في حالات أخرى.

كانت دراسات مختبرية أجريت على الفئران المعدلة وراثياً توصلت إلى أن فئران التجارب التي يوجد لديها جرعة زائدة من جينات الأم طورت رؤوساً وأدمغة أكبر، لكن أجسامها صغيرة، في حين أن الفئران التي حصلت على جرعة زائدة من جينات الأب لديها أدمغة صغيرة وأجسام أكبر.