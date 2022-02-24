دبي تستضيف النسخة العالمية الأولى من جائزة "الموركس دور" الفنية

المصدر: دبي -البيان

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أعلن مؤسسا جائزة "الموركس دور" الفنية، الدكتور فادي حلو، والدكتور زاهي حلو، في مؤتمر صحفي يقام الآن في فندق أتلانتس بدبي، عن تنظيم النسخة العالمية الأولى من الجائزة: "الموركس دور إنترناشيونال"، في دبي، حيث سينظم حفل تكريم الفائزين بفئات الجائزة المتنوعة، في 20 مارس المقبل، في أتلانتس بدبي، بحضور نخبة من الفنانين والمبدعين العرب والعالميين.

وأكد الأخوان حلو في المؤتمر، أن اختيار دبي للنسخة العالمية الأولى من الجائزة، جاء انطلاقا من الأهمية الكبيرة للإمارة التي غدت عاصمة عالمية للإبداع والمبدعين.. والحاضرة العالمية الملهمة التي تستقطب كل مبدع وراغب في التميز من شتى أنحاء المعمورة.