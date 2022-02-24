صاحب مصنع يشطر عاملاً إلى نصفين ويتخلص من جثمانه

المصدر: البيان

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أقدم صاحب مصنع منظفات في مصر على قتل عامل في مصنعه ذبحا وشطر جثمانه إلى نصفين وقام بدفنه في مدينة 6 أكتوبر.

وكشفت تحريات مباحث الجيزة، غموض اختفاء العامل "44 سنة" يعمل في مصنع للمنظفات الصناعية بمنطقة الشيخ زايد عن منزله منذ 10 أيام، وقالت إن صاحب المصنع أنهي حياته ذبحا وتخلص من جثته بدفنها على أطراف مدينة 6 أكتوبر، وفقا للمصري اليوم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استخرج الجثة، وبالفحص تبين أنها تم شطرها لنصفين، وقررت النيابة العامة نقلها إلى مشرحة زينهم لبيان سبب الوفاة، واستدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها في الحادث.

تمكنت الأجهزة الامنية من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليه بسبب خلافات نشبت بينهما، وقام بتقطيع جثته ودفنها في مزرعة بمنطقة الشيخ زايد على أطراف مدينة 6 أكتوبر، وأرشد المتهم عن مكان دفن الجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة.