مواطن مصري يكشف سبب تسمية ابنته الأولى من نوعها

المصدر: البيان

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أطلق مواطن مصري يعيش في الكويت اسم "مصر" على أولى بناته، والتي ولدت في 22/2/2022.

وقال والد الفتاة التي أطلق عليها اسم "مصر" في واقعة تعد الأولى من نوعها، وذلك لشدة حبه وتعلقه ببلاده، إذ سافر إلى الكويت منذ نحو 5 أعوام ليعمل في مجال المحاسبة.

وقال إن أقاربه أثارتهم الدهشة عند علمهم بنيته إطلاق هذا الاسم على ابنته "أهلي كلهم كانوا مستغربين الاسم بس أنا فضلت وراهم لحد ما اقتنعوا بيه".

وتابع: "جاتلي كومنتات كتير مستغربين الاسم مش عارف ليه مع إن فيه ناس بتسمي مكة وناس بتسمي شام"، مؤكدا أن هذه التعليقات لم تثنيه عن قراره، وأنه يحب اسم ابنته كثيرا: "الاسم ده عمري ما هغيره".

أما عن والدتها، فقال إنها الوحيدة التي وافقته رأيه في إطلاق اسم مصر على الرضيعة: "في الأول كانت معارضاني وقالتلي نسميها اسم عادي، بس لما ولدت البنت وشالتها نسيت كل حاجة.