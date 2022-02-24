«نيازك» للبيع في مزاد

المصدر: نيويورك - رويترز

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تنظم دار كريستيز مزاداً يضم «وجار» كلب دمرته ضربة لنيزك قادم من الفضاء، من المتوقع أن يجمع ما يصل إلى 300 ألف دولار، وقطعة من كوكب المريخ قد تجمع ما يصل إلى 800 ألف دولار.

وتنهمر العروض على كثير من قطع المزاد المسمى «التأثير العميق: نيازك المريخ والقمر ومجموعة نادرة أخرى» بعد أن بات الفضاء هو المبتغى في عالمنا اليوم. وذكرت دار كريستيز في بيان أن عملية بيع 66 قطعة، والتي تجري عبر الإنترنت فقط، تشمل «أحجاراً نيزكية تحتوي على أقدم مادة يمكن أن تلمسها يد بشرية». وقال عالم الفيزياء الفلكية نيل دي جراس تايسون في مقابلة إن القطع المعروضة تشمل «الصخور التي قذفتها نيازك أكبر حجماً قادمة من القمر أو المريخ».

وأضاف:«انفصلت هذه الصخور (عن النيازك) وسبحت في الفضاء ليهبط بعضها هنا على الأرض».