القبض على 4 سعوديين ظهروا بمشاجرة جماعية عنيفة.."فيديو"

المصدر: البيان

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ألقت الشرطة السعودية القبض على 4 سعوديين ظهروا في مقطع فيديو بمشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة في حفر الباطن.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة حفر الباطن تمكنت من تحديد هوية "4" مواطنين سعوديين والقبض عليهم، ظهروا في مقطع مرئي بمشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وأضاف أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.