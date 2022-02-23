وفاة المنشد الكويتي شبل يام بعد تعرضه لحادث سير

المصدر: البيان

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توفي اليوم الأربعاء المنشد الكويتي الطفل حسين العجمي الشهير بـ «شبل يام»، متأثرا بحادث السير الذي تعرض له قبل 5 أيام أثناء عودته إلى الكويت قادما من المملكة العربية السعودية.

وكان أحد أقربائه قد أعلن أمس دخوله في غيبوبة داخل العناية المركزة، بعد الحادث، مشيرًا إلى أن حالته غير مستقرة نتيجة النزيف الذي حصل له مع وجود تجمُّع دموي في الرأس، قبل إعلان وفاته اليوم، وفقا لـ «العربية».

جدير بالذكر أن وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد، قد قرر منذ يومين توفير طائرة إخلاء طبي للطفل حسين العجمي؛ لنقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة في الرياض.

«شبل يام» هو منشد كويتي اشتهر على مواقع التواصل مؤخرًا، عبر نشر مقاطع مرئية يقدم خلالها شيلات خليجية حققت نسب مشاهدات كبيرة.