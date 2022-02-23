ذبح نفسه ونطق الشهادة .. المشهد الأخير لحلاق فيصل في مصر

المصدر: البيان

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أقدم شاب مصري يعمل حلاقاً على ذبح نفسه أمام المارة وسط شارع المنشية بالهرم، فيما بدا عليه الارتباك والهياج.

وتلقت الجهات الأمنية إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوجود شخص في حالة هياج ممسكا بسلاح أبيض في شارع عمر محمود بمنطقة الطالبية فيصل.

وروى شهود عيان كواليس اللحظات الأولى لشروع حلاق في التخلص من حياته بشفرة موس تحت أنظار أهالي شارع عمر محمود المتفرع من شارع المنشية غرب محافظة الجيزة، وفقا لموقع مصراوي.

وأكد الشهود أن "الشربيني" كان يعمل بشكل طبيعي داخل محل لتصفيف الشعر "حلاقة" قبل أن يتبدل حاله 180 درجة "ضرب نفسه بالموس وجرى في الشارع" ما أصاب الجميع بصدمة مروعة.

ظلت نظرات المارة وأصحاب المحال تتجه نحو الحلاق الذي ردد الشهادة وسقط بعدها على الأرض تسيل منه الدماء ليهرع الجميع لنجدته "إسعاف يا جدعان لسه فيه الروح".

جهود البحث والتحري بينت أن الحلاق كان يمر بحالة اكتئاب بات أسيرها، الأمر الذي تسبب في تغير تصرفاته مؤخرًا دفعته إلى الإقدام على التخلص من حياته بتلك الطريقة إلا أن القدر كتب له عمر جديد.

حسب التحريات أحدث الحلاق جرحا برقبته مستخدمًا "شفرة حلاقة" ليسقط على الأرض على بعد أمتار من محل عمله.

حسب مصادر أمنية، الحلاق لا يزال على قيد الحياة، وتم نقله بسيارة تابعة لمرفق الإسعاف إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم يرافقه صاحب المحل.

مقطع فيديو متداول رصد اللحظات الأولى للحادث المروع الذي حظي بنشر على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

المقطع القصير يرصد اللحظات التي تلت شروع الشاب في ذبح نفسه وسقوطه على الأرض وسط هالة من الهلع انتابت الأهالي والمارة على حد سواء.