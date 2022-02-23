دبي تشهد عرض أكبر ماسة زرقاء بقيمة 176 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت اليوم دار سوذبيز للمزادات عن طرح ماسة The De Beers Cullinan Blue في شهر إبريل المقبل،والتي تعد واحدة من أكثر الماسات الزرقاء قيمة يتم عرضها في مزاد.

واعلن أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس عن عرض الماسة النادرة في بورصة دبي للماس.

ويُقدر سعر الماسة الزرقاء بأكثر من 48 مليون دولار (176 مليون درهم)، وهي ماسة زرقاء مقصوصة بشكل متدرج عيار 15.10 قيراط وأكبر ماسة زرقاء زاهية تظهر على الإطلاق في مزاد.

وتعتبر الماسات الزرقاء المهمة كهذه نادرة بشكل استثنائي، حيث تم طرح خمسة أمثلة فقط من الماسات التي يزيد عيارها على 10 قراريط في المزادات.

وتُعرض ماسة De Beers Cullinan Blue بالتعاون بين De Beers وDiacore، وستكون القطعة الأساسية لسوذبيز خلال أسبوع هونج كونج للقطع الفاخرة، وستُعرض في مزاد مباشر قائم بذاته لهذه القطعة في نهاية شهر إبريل 2022. (سيتم الإعلان عن التاريخ المحدد لاحقاً)

وتم الكشف عن الماسة قبل المزاد في بورصة دبي للماس، الأربعاء، وستعرض الماسة بعد ذلك في صالة سوذبيز دبي بمركز دبي المالي العالمي من 23 وحتى 25 فبراير.

وقالت باتي وونغ، رئيسة دار سوذبيز في آسيا: «يُعدّ الماس الأزرق بغض النظر عن نوعه ماساً نادراً في السوق، وهذا هو النوع الأندر، فلم نشهد أي ماسة من عيار مماثل بعد تُعرض في مزاد خلال السنوات الأخيرة. واستغرقت هذه الماسة مئات الملايين من السنين خلال طور التكوين، وهي ماسة زرقاء رائعة وواحدة من أجمل ما أبدعته الطبيعة، تم إحياؤها الآن على يد أحد أمهر خبراء قطع الماس في العالم، وهي تحفة فنية آسرة ونادرة كأعظم الأعمال الفنية المرغوبة لدى الكثيرين. وفي وقت يشهد طلباً غير مسبوق على أجود أنواع الماس الملون ذي المعايير العالمية، نتطلع لتقديم قطعة نحن على ثقة بأنها ستصبح من أكثر الأحجار الكريمة شهرةً في العالم»

الماس الأزرق

يُعدّ الماس الأزرق من أندر أنواع الماس الملون. وعلى الرغم من أنه يمكن العثور على الماس الملون الآخر في المناجم حول العالم، إلا أن هناك مصادر قليلة جداً للماس الأزرق ومعظمها تم استردادها من منجم كولينان الأسطوري في جنوب إفريقيا. وأنتج منجم كولينان العديد من أشهر الماسات في العالم، بما فيها ماسة Great Star of Africa والتي تزن 530 قيراطاً، وهي أكبر ماسة عديمة اللون في العالم، وموجودة حالياً في برج لندن ومثبتة بالصولجان الإمبراطوري لبريطانيا العظمى.

تعتبر ماسة The De Beers Cullinan Blue مثالية وفقاً لكافة المعايير الهامة وحققت أعلى التصنيفات وفقاً لكل من المعايير التي يتم من خلالها الحكم على جودة الماس الملون. وتم تصنيفها بمرتبة Fancy Vivid Blue من قبل معهد أمريكا للأحجار الكريمة، وهو أعلى تصنيف لوني موجود لأقل من 1% من الماس الأزرق الذي تحقق منه المعهد الأمريكي..