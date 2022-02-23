وكأنه خيال علمي.. شركة ناشئة تنتج بديلاً للحوم من الهواء

المصدر: دبي - فاتن صبح

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أقرب ما يكون إلى الخيال العلمي، تمكنت شركة "إير بروتين" الأميركية الناشئة من تصنيع اللحوم من البروتين الموجود في الهواء. مستخدمةً تقنية فائقة التطور أطلقت الشركة مشروعاً يزعم من خلاله الباحثون قدرتهم على إنتاج لحمة نباتية من الهواء.

وتشير الدكتورة ليزا دايسون الشريك المؤسس وعالمة الفيزياء الحائزة على جوائز إلى أنها ساعدت فريقها على إنتاج بديلاً للحمة مستخرج كلياً من الهواء.

ويتم، وفق ما ذكر موقع "نيوز 18" تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء إلى أحماض أمينية باستخدام بعض المكروبات للحصول على مسحوق البروتين المستخدم كعجينة لصنع منتجات خالية من اللحوم آمنة تماماً، حيث أن العجينة بالرغم من أنها تحضر بواسطة ثاني أكسيد الكربون إلا أنها تخلو منه تماماً.

وقد تم استلهام التقنية من بحث أجرته وكالة "ناسا" في الستينيات، أثناء محاولة إيجاد سبل يتمكن المسافرون في الفضاء من خلاله تدبر طعامهم.

واكتشفت الوكالة حينها جراثيم تعرف بـ "هايدروجينوتروف"، ينتج عن التقائها بغاز ثاني أكسيد الكربون في ظل ظروف مناسبة الأحماض الأمينية. وقامت الشركة الناشئة بتحضير منتج مختلف تماماً في عملية تتم أوجهها داخل وعاء ضخم للحصول على منتج جديد بعد التخمير.

وتجزم دايسون بأن اللحمة الناتجة ستكون أقل سعراً وأكثر استدامةً من خيارات اللحم الأخرى الموجودة حالياً.