ليس فيلماً هوليوودياً.. عائلة كل من فيها توائم

المصدر: البيان

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تعيش الشقيقتان التوأم، بريانا وبريتاني سايلر حياة قد تذهلك تفاصيلها أكثر من أشهر أفلام هوليوود، فالأمر بالنسبة للتوأم تجاوز مشاركتها للحمض النووي بمراحل.

وتجمع الشقيقتين علاقة فريدة تشاركان تفاصيلها عبر حسابهما الشخصي على إنستغرام، فقد تزوجا من أخوين توأم متماثلين وشاركا حفل الزفاف نفسه، بحسب مجلة "الرجل".

ليس هذا فحسب، بل ارتدى الأزواج موديل البدلة والفستان نفسه.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أنجبت الشقيقتان في التوقيت نفسه، والصادم في الأمر إنهما أنجبتا طفلين ذكرين متطابقين في الشكل.

وتتصرف الشقيقتان التوأم، بريانا وبريتاني سايلر بالطريقة نفسها، حيث ترتديان يوميًا الملابس نفسها، بل تجبران زوجيهما على ارتداء ملابس متطابقة.

وتنشأ ظاهرة التوائم المتطابقة من تخصيب بويضة واحدة عبر حيوان منوي واحد، فينتج عن ذلك بويضة مخصبة واحدة، وبعد مرور الوقت تنقسم البويضة المخصبة لقسمين ينمو كل منهما بشكل منفصل عن الآخر مكونين في النهاية جنينين منفصلين.

ويحمل كل من الجنينين نسخة متطابقة عن المادّة الوراثيّة التي تحملها البويضة المخصّبة ليتماثلا في الجنس البشري والصفات الشكلية والشخصية.