اندلاع حريق مهول بمجمع سكني في ألمانيا
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اندلع حريق هائل في مجمع سكني، أول امس الاثنين، في مدينة إيسن غرب ألمانيا، حيث قامت خدمة الإطفاء بإجلاء حوالي 100 شخص في الوقت المناسب، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال كريستوف ريسي، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في إيسن إن ثلاثة أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى بسبب استنشاق الدخان.
ويبدو أن العواصف القوية التي ضربت شمال أوروبا في الآونة الأخيرة كانت السبب وراء انتشار الحريق بسرعة، وفق "يورونيوز".
اندلاع حريق مهول بمجمع سكني في #ألمانياhttps://t.co/1uVPPl3ehH#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/IXxA0AMp02— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 22, 2022