بركان جبل "إتنا" بصقلية ينتفض من جديد.. فيديو

المصدر: البيان

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ثار بركان جبل إتنا على جزيرة صقلية الإيطالية مرة أخرى هذا العام في مشهد رمادي نتج عن كثافة الحمم والسحابات البركانية التي بلغ ارتفاعها 10 كيلومترات.

وقد أدى ثوران البركان الواقع على الساحل الشرقي للجزيرة الإيطالية إلى إغلاق مطار كاتانيا وإلغاء الرحلات الجوية أو تحويلها إلى مطارات أخرى، بحسب "يورونيوز".

ويعدّ بركان جبل إتنا بركانا نشطا على الساحل الشرقي من صقلية، بالقرب من ميسينا وقطانية، ومن أكبر البراكين النشطة في أوروبا الآن، بحيث يرتفع حوالي 3326 متراً.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا يختلف مع الانفجارات وهو الآن 21.6 م أقل مما كان عليه في 1865، وهو أعلى جبل في إيطاليا يقع جنوب جبال الألب، ويغطي مساحة 1,190 كم مربع ومحيط قاعدته 140 كيلومترا.