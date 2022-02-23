فرخ البوم سفيراً في حديقة حيوان أمريكية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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بعد سقوطه من عشه على الأرض في عاصفة مطرية عام 2018، وجد فرخ من نوع البوم الصارخ أخيراً، موطناً آمناً ومحباً في حديقة أوريغون كـ«سفير للنوع».

وقد أفاد موقع مدونة «لافينغ سكويد» أن فرخ البوم، بينكون، سقط على الأرض الرطبة الباردة خلال العاصفة، وكان عاجزاً تماماً حينما عثر عليه مركز كاسكيدز رابتور في الوقت المناسب. وعلى مدى سنوات اعتنى به المركز وأعاده إلى صحته، ولكن لم يتم إطلاق بينكون مرة أخرى في البرية لحظه العاثر، وتم الاتصال بحديقة الحيوانات أخيراً لاستضافته، فوافقت على الفور.

وقال مقدمو الرعاية في المركز إنه لم يستطع البقاء على قيد الحياة بمفرده، ولذلك وجدوا له منزلاً في حديقة حيوانات أوريغون حيث سيكون «سفيراً» لنوعه، أي أنه سيعيش بشكل دائم في حديقة الحيوانات ويتم استخدامه لتثقيف الجمهور بشأن النوع.

ويصور مقطع فيديو قصة بينكون منذ لحظة العثور عليه كفرخ صغير إلى تحوله إلى بومة مكتملة النمو. وهو من نوع البوم الصارخ، سيد التخفي والذي يستخدم التمويه بين الأشجار حيث يعيش.