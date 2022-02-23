لقاحات تعالج كسور العظام

المصدر: (سان فرانسيسكو ـ د ب أ)

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طور فريق من الباحثين في مستشفى مايو كلينيك بالولايات المتحدة بالتعاون مع علماء من ألمانيا وهولندا، أخيراً، وسيلة علمية جديدة لعلاج الكسور اعتماداً على تقنيات الحمض النووي الريبوزي المرسال، الذي يستخدم حالياً كمنصة لتطوير لقاحات كورونا التي حصلت على موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية.

وتبين من الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية «ساينس أدفانسز» بعد تجربتها على الفئران أنه من الممكن استخدام الحمض النووي الريبوزي المرسال بجرعات محدودة لتحفيز عملية تكون العظام، ودون ظهور أعراض جانبية.

وأكد فريق الدراسة، في تصريحات للموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس» المتخصص بالعلوم الطبية أن جودة العظام الجديدة التي تتكون بعد الحصول على جرعات الحمض النووي الريبوزي المرسال أفضل من العظام التي تتكون بعد الحصول على البروتينات، وفق الطرق العلاجية التقليدية. وذكر الفريق أن نتائج التجارب التي أجريت على الفئران محدودة، وما زال يتعين إجراء المزيد من الدراسات بشأن آثار هذه التقنية على الحيوانات الأكبر حجماً، قبل التفكير في تجربتها على البشر.