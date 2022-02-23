الدماغ البشري يتباطأ بعد الـ 60

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا يتباطأ دماغ الإنسان مع التقدم في العمر إلا بعد عمر الستين، وفقاً لدراسة ألمانية حديثة، تضمنت بيانات عن أكثر من 1.2 مليون شخص شاركوا في تجربة عبر الإنترنت، ولكن ما نتصوره أنه تباطؤ هو في الواقع وقت استجابة الجسم والذي تعوقه عوامل خارجية.

وتوصلت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة هايدلبرغ، إلى أن الدماغ السليم يحافظ على الكثير من فعاليته وكفاءته في الشيخوخة، ويظل عادة سريعاً كما كان دائماً في الستينات من العمر، لكن التخفيف من الاندفاع مع تقدمنا في العمر، والذي يبدأ في فترة العشرينات، يجعلنا نعتقد أن دماغنا يتباطأ. ونقل موقع «هيلث لاين» عن المؤلفة الرئيسية للدراسة، ميشار فون كراوس قولها: «يظهر بحثنا الآن أن هذا التباطؤ لا يرجع إلى انخفاض في سرعة المعالجة المعرفية».