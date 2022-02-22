تطورات حالة الطفل الكويتي شبل يام بعد دخوله في غيبوبة

المصدر: البيان

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كشف محمد العجمي، ابن خالة المنشد الكويتي حسين العجمي المعروف بـ "شبل يام" ذي الـ10 أعوام، أن الأخير في حالة غيبوبة في العناية المركزة، وذلك بعد الحادث المروري الأليم الذي تعرَّض له قبل 4 أيام.

وقال إن حالته غير مستقرة نتيجة النزيف الذي حصل له مع وجود تجمُّع دموي في الرأس، وعلاماته الحيوية في حالة صعود ونزول، وليست مستقرة.

كما قدم قريب الصغير الكويتي، شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على التوجيه بعلاج حسين العجمي في المستشفى التخصصي بالرياض، وقال "إن هذه المكرمة ليست غريبة على الملك سلمان".

وأوضح العجمي تفاصيل حادث "شبل يام" قائلاً، إنه اصطدم بجسم صلب أدى إلى نزيف في الرأس، وتوقُّف القلب مدة أربع دقائق إلى أن تم إسعافه في المستشفى، لافتًا إلى أن النزيف استمر مع شقيقه أيامًا عدة، وفقا للعربية نت.

يذكر أن المنشد الصغير تعرض قبل أيام قليلة لحادث سير خطير، وتضاربت حينها الأنباء بشأن وضعه الصحي، بين من ذكر أنه توفي دماغيا، وبين من نفى ذلك.

كما تداول نشطاء التواصل الاجتماعي قصة حادث الطفل وتسجيل صوتي لوالده يتحدث عن إصابته بوفاة دماغية نتيجة هذا الحادث، فيما انهالت الدعوات له بالشفاء العاجل.

و"شبل يام" هو منشد كويتي مشهور على مواقع التواصل بنشر مقاطع مرئية ينشد من خلالها شيلات خليجية عبر منصة "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد حقق نسب مشاهدات كبيرة.