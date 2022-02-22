الأمن المصري يكشف كواليس فيديو صادم لفتاة داخل سيارة

المصدر: البيان

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كشفت قوات الأمن المصرية كواليس مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فتاة تحاول القفز من سيارة في أثناء سيرها قائلة "نزلني يا أرمي نفسي".

وأكدت قوات الأمن أن وحدة الرصد تابعت مقطع فيديو، تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع "إنستغرام" يشير خلاله أحد الأشخاص إلى أنه أثناء سيره بسيارته بأكتوبر شاهد محاولة إحدى الفتيات القفز من إحدى السيارات أثناء سيرها، فطارد السيارة وحاول إيقافها لاشتباهه بتعرض الفتاة لمحاولة خطف، حيث قام بنشر مقطع فيديو يوثق محاولة قفز الفتاة من السيارة.

ووفقا لقوات الأمن تم تحديد هوية الفتاة وتبين أنها طالبة مقيمة بالجيزة، وقائد السيارة مقيم بالقاهرة، وفقا لموقع مصراوي.

واشارت الشرطة إلى انه "باستدعائهما ومواجهتهما أقرا بأنهما كان مخطوبين وتم إنهاء خطبتهما، وأقرا بأن ما جاء بمضمون الفيديو إثر مشادة كلامية لخلافات بينهما وأثناء المشادة رفض قائد السيارة نزولها من السيارة قبل إنهاء الخلاف، فحاولت النزول بتلك الطريقة لإرغامه على التوقف، وأفادا بالصلح بينهما وإنهاء الخلافات".