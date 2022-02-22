حنين حسام "هرم مصر الرابع" تبكي وتستجدي المحكمة

المصدر: البيان

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تعرضت فتاة "التيك توك" حنين حسام، والمشهورة بـ"هرم مصر الرابع" لحالة من الصدمة والبكاء خلال جلسة محاكمتها اليوم في محكمة جنايات القاهرة، بتهمة الاتجار في البشر.

وظهرت حنين من داخل القفص وهي تبكي وتستجدي المحكمة بعد الانتهاء من سماع الشهود داخل المحكمة، وقالت وهي تصرخ: "والله ما عملت حاجة، يا رب معملتش حاجة، نفسي أروح لأبويا وأمي يا رب نجيني". وفقاً لصحيفة "الوطن" المصرية.

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة حنين حسام، في إعادة النظر بالحكم الغيابي الصادر ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال الفتيات في أعمال منافية للآداب، تأجيله لجلسة 22 مارس.

وشهدت المحكمة اليوم حضور والد حنين حسام الذي قال قبل بدء الجلسة: "حنين بنتي الوحيدة ولازم أقف جنبها وأدعمها، طبعا هي ما غلطتش، وأنا كنت شايف كل حاجة بتعملها، كانت فيديوهات عادية جدا".