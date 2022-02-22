بعد 5 أسابيع من الثوران البركاني.. الإنترنت يعود إلى تونجا

المصدر: البيان

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بعد خمسة أسابيع من ثوران بركاني تحت البحر، وموجة مد عاتية (تسونامي) تعرضت لها الجزيرة المملكة التي تقع في المحيط الهادئ، عادت خدمة الإنترنت في تونجا بالكامل.

وذكرت تقارير إعلامية محلية، نقلتها وكالة "د ب أ" اليوم الثلاثاء، أنه تمت عودة الانترنت في جزيرة تونجاتابو الرئيسية، وجزيرة إيوا.

وأفادت صحيفة كانيفا تونجا بأن كابلا مهما تحت البحر يحمل جميع المعلومات الرقمية للبلاد تقريبا كان تعرض للتلف خلال الزلزال في موقعين، ولكن تم إصلاحه الآن وإنهاء انقطاع الإنترنت في البلاد.

وتسبب الثوران القوي ل بركان هونجا- تونجا- هونجا-هاباي في 15 يناير في أضرار جسيمة للأرخبيل.

وغطى الرماد البركاني سماء البلاد التي يقطنها 107 آلاف نسمة لفترة، ما أضر أيضا بإمدادات المياه.

ويقول الخبراء إن الثوران البركاني كان ضمن الأقوى في العالم على مدار عقود. وتسبب الثوران في حدوث موجة تسونامي امتد أثرها إلى أماكن بعيدة مثل ألاسكا واليابان وأمريكا الجنوبية.

واستمر انقطاع المعلومات من تونجا لأيام بعد ثوران البركان في الجزيرة التي تبعد 2300 كيلومتر عن نيوزيلندا.