بالصور.. إعداد أطول "ساندويش شاورما" في العالم

المصدر: البيان

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تمكن فريق طهاة تركي مكون من 10 أشخاص من إعداد "ساندويش شاورما" بطول 20 متراً في مسعى لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وفي التفاصيل فقد شهدت مدينة أضنة التركية، إعداد أطول سندويش شاورما دجاج، على يد الشيف محمد إكرام وفريق مكون من 9 أشخاص في 20 دقيقة فقط، وجرى عرضها أمام مطعمه، كما تم تقديمها بعد ذلك للمواطنين.

وأوضح محمد إكرام أن هدفهم هو دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ونشر مقطع الفيديو الخاص بصنع أضخم شطيرة شاورما بمواقع التواصل الاجتماعي ليحصد ملايين المشاهدات، حيث انبهر المتابعين بشكل الشاورما المنحني والطولي.

كما لفت الشيف التركي إلى أنه سيجرب العديد من الأشياء من أجل الدخول في موسوعة غينيس، موضحا أنه صنع في السابق شطيرة طولها 2.5 متراً ثم وأخرى بطول 5 متر، ثم هذه المرة وصل إلى 20 مترا.