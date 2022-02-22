الأرجنتين تواصل محاولة إخماد حريق غابات مدمّر.. فيديو

المصدر: البيان

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واصل رجال الإطفاء في الأرجنتين، أمس الاثنين، جهودهم لمكافحة حريق مدمر اجتاح غابات مقاطعة كورينتس شمال شرق الأرجنتين، بحسب قناة "يورونيوز".

وبحسب تقرير صادر عن المعهد الوطني للتكنولوجيا الزراعية (INTA) يوم الجمعة، قضى الحريق على ما يقرب من 800 ألف هكتار (8000 كيلومتر مربع) من الأرض، أو ما يقرب من 10 في المئة من مساحة المنطقة.

كما نفقت الكثير من الحيوانات حرقا بالنيران أو اختناقا من جراء الدخان.