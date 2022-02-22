وفاة الطبيب الأمريكي بول فارمر عن 62 عاماً

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي الطبيب الأمريكي بول فارمر المعروف بأنشطته الإنسانية في البلدان النامية، أمس، عن 62 عاماً في رواندا، وفق ما أعلنت منظمته ومقرّها بوسطن.

وجاء في بيان لمنظمة "شركاء في الصحة" (بارتنرز إن هيلث)، التي كان الراحل شارك في تأسيسيها في هايتي في أواخر ثمانينيات القرن الماضي لتوفير علاجات لشعوب البلدان الفقيرة، أن "الطبيب بول فارمر توفي بشكل فجائي اليوم أثناء نومه".

وفي رواندا عمل فارمر على تأسيس جامعة هدفها تعويض النقص في الخبراء الصحيين في إفريقيا، وقد تخرّج فيها أطباء وخبراء متخصصون في الرعاية الصحية في المناطق الفقيرة أو الريفية.

ووصفت المؤسسة وفاته بأنها "فاجعة لا يمكن تصورها".

وأمضى فارمر، البروفسور في جامعة هارفرد وعالم الأنثروبولوجيا وخبير الأمراض المعدية، سنوات طويلة في هايتي.

وأكد رئيس وزراء هايتي أرييل أنري أنّ فارمر "الناشط في العمل الخيري صديق كبير لهايتي".

وعندما شهدت البلاد زلزالاً مدمراً في عام 2010 أسهم فارمر في تنسيق جهود الأمم المتحدة، وقد عمل مبعوثاً خاصة لإدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

ووصف كلينتون في بيان الطبيب الراحل بأنّه "أحد أكثر الأشخاص الاستثنائيين الذين عرفناهم على الإطلاق".