144 ألف دولار ثمناً لحجر عقيق في ألاسكا

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

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بيع، أخيراً، حجرعقيق من الجودة العالية مقابل ما يقارب الـ 144 ألف دولار أمريكي ( تحديداً بـ 143،750 ألف دولار)، في ألاسكا. ويزن حجر العقيق المسمى بـ«أميركاس أوستراليس» نحو 12 ألف قيراط وفقاً لدار مزادات «Alaska Premier Auctions & Appraisals». وتعود القصة لتاريخ طويل.

حيث أبقى فريد فون براندت في الآونة الأخيرة حجر العقيق في خزانة داخل منزل في شمالي مدينة أنكوراج. ويعمل براندت، بحسب موقع «إس إف غيت» بالتنقيب عن الذهب في ألاسكا، ولعائلته جذور راسخة بمجال التعامل بالأحجار الكريمة. ويعد حجر العقيق هذا أكبر حجماً من القرميد وقد كسر لجزئين في ممارسة يقول براندت إنها تعود لعقود مضت للتأكد من نوعية الحجر.

ويشير المالك إلى أن العقيق موجود مع العائلة منذ زمن طويل حين اشتراه جده من تاجر عقيق أسترالي. ويبين أن الحجر ذهب لوالده وبقي بحوزته وقرر الاحتفاظ به «محفوظاً ومخبأ لمدة من الزمن قبل أن يحين الوقت لإظهاره للعالم واكتشاف مدى الاهتمام به». ولفت براندت إلى أن والده قد أعطاه الحرية «لاختيار الطريقة التي سيودع بها الحجر»، وقد وقع الخيار على دار جديدة للمزادات نسبياً ستبدي حسب رأيه اهتماماً أكبر بالحجر.