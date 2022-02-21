بعد قرار إعدامه.. حكم قضائي جديد على «سفاح الإسماعيلية»

المصدر: البيان

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حكم القضاء المصري، اليوم، بالسجن المشدد ثلاث سنوات على المتهم عبد الرحمن نظمي، الشهير إعلامياً بـ«سفاح الإسماعيلية».

وجاء الحكم الجديد، الذي أصدرته محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، على خلفية اتهام نظمي بتعاطي المواد المخدرة قبل ارتكابه المذبحة، حسبما أفاد موقع «اليوم السابع».

وكان القضاء قد أصدر حكماً بإعدام المتهم قبل 45 يوماً عما أسند إليه من قتل المدعو أحمد محمد صديق، وألزمته المحكمة دفع 100 ألف جنيه وواحد لأسرة المجني عليه في الدعوى المدنية، وألزمته بدفع 200 جنيه بالمصروفات المدنية ومصروفات الدعوى الجنائية.

ومن المقرر أن يتقدم محامي المتهم بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض خلال أيام على حكم إعدامه.