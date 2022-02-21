مصر.. وفاة الدكتور عادل عبد العال متخصص العلاج بالأعشاب والطب البديل

المصدر: البيان

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توفى الدكتور المصري عادل عبد العال، المتخصص فيما يعرف بـ"الطب البديل" القائم على التداوي بالأعشاب الطبيعية.

وسادت حالة من الحزن، بعد أن نشر نعى له على صفحته بموقع "فيسبوك"، وتساءل كثيرون عن سبب وفاة عبد العال، لا سيما أنه لم يعلن عن إصابته بأي أمراض خلال الفترة الماضية.

وجاء في المنشور على الصفحة الرسمية للدكتور: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بكل كلمات الحزن والأسى توفي الى رحمة الله تعالي الدكتور عادل عبد العال، ونسأل الله عز وجل أن يرحمه ويبدل داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله، وأن يجعل قبره نوراً ومن بين يديه نوراً ومن خلفه نورا ومن فوقه نورا ومن تحته نورا وعن يمينه نورا وعن شماله نورا.. ويصبر أسرة يارب العالمين.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ولم تذكر الصفحة سبب الوفاة، لكن أحد أقارب الدكتور قال لصحيفة "الوطن"، إنه تعرض لأزمة قلبية حادة، أدت إلى وفاته مساء أمس الأحد، وعن تفاصيل الجنازة، أشار إلى أنه ستتم مراسم الدفن خلال ساعات في مسقط رأسه بميت غمر قرية الحاكمة، بمحافظة الدقهلية، ومن المقرر أن يقام سرادق العزاء في الرابعة عصرًا.

يشار إلى أن الدكتور عادل عبد العال، طبيب معروف في مجال الطب البديل والتغذية والعلاج بالأعشاب، وكانت له عدة كتب نشر فيها الوصفات والأعشاب الطبية، وكانت له حلقات تلفزيونية شهيرة عن العلاج بالأعشاب والعادات الصحية.