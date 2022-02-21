بيع حجر عقيق يزن 12 ألف قيراط بـ 144 ألف دولار

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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بيع أحد أضخم الأحجار الكريمة، وهو عبارة عن قطعة عقيق من الجودة العالية مقابل 143.750 ألف دولار في ألاسكا مؤخراً.

حجر العقيق المسمى بـ "أميركاس أوستراليس" يزن أكثر من 11،800 قيراط وفقاً لدار مزادات " Alaska Premier Auctions & Appraisals".

وتعود القصة لتاريخ طويل، حيث أبقى فريد فون براندت في الآونة الأخيرة حجر العقيق في خزانة بياضات داخل منزل في بيغ لايك شمالي مدينة أنكوراج.

ويعمل براندت، بحسب موقع "إس إف غيت" في التنقيب في عن الذهب في ألاسكا ممن لعائلته جذور راسخة في مجال التعامل بالأحجار الكريمة. وحجر العقيق أكبر حجماً من القرميد وقد كسر إلى جزئين في ممارسة يقول براندت إنها تعود لعقود مضت للتأكد من نوعية الحجر. ويشير المالك إلى أن العقيق موجود مع العائلة منذ خمسينيات القرن الماضي حين اشتراه جده من تاجر عقيق أسترالي يدعى جون ألتمان. ويشير إلى أن الحجر ذهب إلى والده وبقي بحوزته وقد قرر الاحتفاظ به "محفوظاً ومخبأً لمدة كافية من الزمن قبل أن يحين الوقت لإظهاره للعالم واكتشاف مدى الاهتمام الذي قد يولده."

ولفت براندت في حديث ل "أسوشييتد برس"، إلى أن والده قد أعطاه الحرية "لاختيار الطريقة التي سيودع بها الحجر." وقد وقع الخيار على دار جديدة للمزادات نسبياً ستبدي برأيه اهتماماً أكبر بالحجر. وأكد نيك كلاين المتخصص والشريك في دار المزادات بألاسكا أن العائلة تمتلك وثائق تثبت منشأ الحجر الكريم. وقال عقب المزاد معلقاً: " لقد كان لنا شرف إقامة مزاد على هذا النوع من الطرازات الفريدة من نوعها. "