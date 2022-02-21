الأردن يعلن إصابة رئيس الوزراء بكورونا خلال زيارته إلى مصر

المصدر: البيان

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أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشّبول عن إصابة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بفيروس كورونا الاثنين، خلال وجوده في زيارة رسميَّة إلى جمهوريَّة مصر العربيَّة.

وبيَّن الشّبول أنَّ نتيجة الفحص الذي أجراه رئيس الوزراء اليوم عقب ترؤّسه لاجتماعات اللَّجنة العُليا الأردنيَّة المصريَّة المشتركة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، ظهرت إيجابيَّة، مع عدم وجود أعراض مرافِقة للإصابة.

ولفت الشّبول أنَّه جرى تعديل برنامج زيارة رئيس الوزراء في ضوء ذلك، وإلغاء اللقاءات الرسميَّة التي كانت مقررة، بما فيها لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي كان سيتخلله نقل رسالة شفوية من الملك عبد الله الثاني إلى أخيه الرئيس المصري، وفقا لوسائل إعلام أردنية.

وكشف الشّبول أنَّ رئيس الوزراء سيخضع فور عودته للعزل المنزلي وفقاً للبروتوكول الصحِّي المقرَّر.