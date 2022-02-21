شاهد.. لحظة سقوط المارة بسبب شدة الرياح في بريطانيا

المصدر: وكالات

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تداولت وسائل إعلام بريطانية مقطع فيديو يظهر مدى قوة الرياح التي تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام.

وعرضت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطعا يظهر كيف تتسبب شدة الرياح في طرح المارة أرضا في أحد الشوارع البريطانية، ما يدل على أن البلاد تتعرض لعاصفة شديدة.

ويظهر في الفيديو ، عدد من المارة في تقاطع طرق، تدفعهم الرياح إلى الأمام، حيث تجبرهم على إسراع خطواتهم لعدة أمتار قبل أن تسقطهم بكل قوة.