الصحة السعودية تضبط حضور وانصراف الموظفين بـ«GPS»

المصدر: البيان

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وجهت وزارة الصحة السعودية مديرياتها بضرورة وسرعة استكمال متطلبات نظام الحضور والانصراف الإلكتروني وسرعة تزويد إدارة المراقبة بالموارد البشرية بالإحداثيات الخاصة بمواقع المنشآت الصحية (GPS) والهياكل التنظيمية للمنشئات (إدارات - مستشفيات - مراكز صحية) مرتبطة بأسماء مديري ورؤساء الأقسام حسب الهيكل التنظيمي، مع تزويدهم برقم الهاتف والسجل المدني والرقم الوظيفي لكل مدير إدارة ورئيس قسم على أن يتم انجاز البيانات المطلوبة وارسالها على الوزارة بصفة عاجلة.

وذكرت صحيفة عكاظ أن ذلك جاء في تعميم من مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد جابر القحطاني للمرافق الصحية بالمحافظة بناء على تعليمات وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية.

وبحسب الصحيفة فإن نظام الحضور والانصراف الجديد يتم عبر تطبيق «مديري» الخاص بمنسوبي وزارة الصحة عبر أيقونة جديدة تمت إضافتها باسم «حياك»، وستكون خاصة بتسجيل الحضور حال وصول موظف الصحة إلى المنشأة، مع تسجيل الانصراف، الأمر الذي دعا وزارة الصحة إلى مخاطبة مديرياتها لتحديد «GPS» حتى يتم تسجيل الحضور والانصراف للموظف من نفس مكان المنشأة.

وحسب المعلومات، فإن كل رئيس أو مدير سيمتلك خاصية متابعة موظفيه وموظفاته وأماكن تحركاتهم ساعات الدوام.