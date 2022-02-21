فيروس كورونا يطال المغني الكندي جاستين بيبر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

طال فيروس «كورونا» المغني الكندي جاستين بيبر (27 عاماً)، حيث أكد المتحدث باسمه إصابة بيبر بفيروس كوفيد19.

وذكرت مجلة بيبول الأمريكية أنه تم الإعلان أمس الأول السبت عن إرجاء حفل لاس فيجاس الذي كان سوف يحييه بيبر أمس الأحد بسبب تفشي فيروس كورونا بين فريق عمل بيبر.

وجاء في بيان لفريق العمل " بسبب تسجيل إصابات بفيروس كورونا في فريق عمل الجولة الغنائية " جاستس توور" ، للأسف سوف نلغي حفل لاس فيجاس"، بحسب وكالة (د ب ا)

وأضاف البيان" جاستين بالطبع يشعر بخيبة أمل شديدة، ولكن صحة وسلامة طاقم العمل و الحضور دائما ما تمثل أولوية لنا".

ويشار إلى أن جولة "جاستس وورلد" التي كانت من المقرر أن تبدأ في مارس 2020، تم إرجاؤها لمدة حوالي عامين بسبب جائحة كورونا.

وبدأ بيبر أول حفلة ضمن الجولة الجمعة الماضية في سان ديجو. وكانت لاس فيجاس سوف تصبح ثاني محطة في الجولة الغنائية التي سوف تستمر حتى مارس 2023.