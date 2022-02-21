وفاة موفق بكداش أشهر صانع بوظة عربية في سوريا والمشرق العربي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فقدت العاصمة السورية، دمشق، موفق بكداش، أحد أبرز رموزها التجارية والاجتماعية، وصاحب أشهر محلات لبيع الآيس كريم أو "البوظة العربية" الدمشقية الشهيرة، المعروف باسمه "بوظة بكداش".

ويعد محل "بوظة بكداش" الواقع في سوق الحميدية التاريخي وسط مدينة دمشق، من أبرز المعالم العريقة في البلاد، والذي لطالما كان وجهة للسوريين، الدمشقيين منهم خاصة، والسياح الذين لم تكن تكتمل جولاتهم في العاصمة السورية دون زيارة "بوظة بكداش" والتمتع بمذاقها الفريد. وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية".

وكان المحل كذلك وجهة للعديد من كبار زوار البلاد، من رؤوساء دول وملوك ومشاهير، كانوا يحرصون على زيارة هذا المعلم الدمشقي العريق.

ويمتاز الآيس كريم الذي تعده محلات بكداش بطريقة صنعه التقليدية الخاصة، حيث يتم دق البوظة يدويا مرارا وتكرارا بعصا خشبية مدببة الرأس تسمى "مهباج"، داخل أوعية معدنية خاصة، إلى أن تصبح متجانسة وجاهزة للتقديم.

ويرجع تاريخ افتتاح محل "بوظة بكداش" على يد والد الراحل موفق، محمد حمدي بكداش، إلى عام 1895، أي قبل أكثر من قرن وربع القرن من الزمان، ومنذ ذلك الحين وهو يتربع على عرش صناعة البوظة في المشرق العربي.

وشكّل رحيل بكداش مناسبة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي السوريين، للحديث عن ذكرياتهم الطويلة مع بوظته، مشيرين إلى أن بكداش لم يكن يوصد أبوابه حتى خلال عطلة الجمعة، نظرا للإقبال الكثيف عليه طيلة أيام الأسبوع.

فيما أسهب آخرون في شرح "الجو الخاص" الذي يمتاز به ذلك المحل صغير الحجم لكن ذائع الصيت، فعلى وقع دقات المهابيج الخشبية يتناول رواده البوظة المعدة يدويا بمواد طبيعية وطرق تقليدية، بلا تدخل من الآلات.