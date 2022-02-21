اكتشاف نوع جديد من الديناصورات عمره 70 مليون سنة

المصدر: البيان

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عثر باحثون على نوع جديد من الديناصورات في الأرجنتين عمره 70 مليون سنة.

وأوضح الفريق البحثي، الذي يعمل بمتحف التاريخ الطبيعي في بريطانيا، أن النوع الجديد ينتمي إلى فئة ديناصورات «أبيليصوريد» التي لا تملك ذراعين وجابت نصف الكرة الجنوبي.

وأُطلق على النوع المكتَشف اسم «غيميسيا أوتشواي»، وأُعلن عن تفاصيله، أول من أمس، في دورية «علم الحفريات الفقارية»، حسبما أفاد موقع صحيفة «الشرق الأوسط».

وتتميز ديناصورات «أبيليصوريد» بأطراف أقصر من الموجودة في الديناصور «ريكس» الأكثر شهرة، ما جعلها غير قادرة على الإمساك بفرائسها، لذا اعتمدت على رؤوسها وفكوكها القوية لالتقاط الفريسة.

وتشتهر الأرجنتين بأحفوريات «أبيليصوريد»، مع وجود 35 نوعاً موصوفة بالفعل في البلاد، ولكن كلها تقريباً من «باتاغونيا» جنوبي البلاد.

وعُثر، في وقت سابق، على عدد قليل نسبياً في الشمال الغربي، ويوفر وصف نوع «غيميسيا أوتشواي»، الذي عثر عليه شمالي الأرجنتين، معرفة حيوية جديدة للعلماء الباحثين.