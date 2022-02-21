إطار «هارب» من شاحنة يحطم زجاج سيارة شرطة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فوجئ شرطيان في سيارة شرطة كانت متوقفة في جزيرة على شارع خارجي لمراقبة السيارات في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، باندفاع إطار شاحنة متوسطة الحجم باتجاه سيارتهما، ليرتطم بالزجاج الأمامي للسيارة ويحطمه، ولحسن الحظ فإن زجاج سيارة الشرطة من النوع المقوى، والذي تفتت من الداخل دون أن يلحق بهما أذى.

ونشرت شرطة «سبرينغ تاونشيب»، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز، تسجيلين للحادث، وللحظة الدرامية، عندما وقع الحادث الأسبوع الماضي، على طريق ماونت زيون، وقالت الشرطة في منشور لها: «لحسن الحظ، اصطدم الإطار بسيارة الشرطة، ثم انطلق في الهواء بعيداً عن الجانب الآخر من الطريق بدلاً من السير في المسار المقابل، واصطدم بمركبة متحركة قادمة في الاتجاه الآخر».

وأضافت الشرطة في منشورها: «تعرضت سيارة الشرطة لأضرار جسيمة، ولحسن الحظ، لم يصب أي من الشرطيين بجروح»، غير أن سائق الشاحنة الصغيرة، التي أفلت منها الإطار لم يدرك ما حدث، واستمر في قيادة شاحنته بلا مبالاة.