مبروك عطية يرد على تصريحات إبراهيم عيسى بشأن الإسراء والمعراج

المصدر: البيان

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قرر النائب العام المصري حمادة الصاوي فتح تحقيق بشأن بعض البلاغات المقدمة ضد الكاتب والصحافي المصري إبراهيم عيسى على خلفية تصريحات حديثة له متعلقة بالإسلام.

ونشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة المصرية على موقع فيسبوك بيانا مقتضبا للنائب العام ليل السبت أمر فيه "باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قُدّمت إلى النيابة العامة ضدَّ الإعلامي إبراهيم عيسى".

وتتطرّق عيسى الذي يقدم برنامجا بعنوان "حديث القاهرة" على إحدى القنوات الفضائية المصرية الخاصة في حلقة الجمعة إلى "رحلة الإسراء والمعراج" التي قام بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من مكة إلى المسجد الأقصى والصعود إلى السماء والعودة إلى مكة في نفس الليلة، ويحتفل المسلمون بذكراها في السابع والعشرين من شهر رجب حسب التقويم الإسلامي وهو ما يوافق نهاية الشهر الجاري.

من جانبه علق الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر، على تصريحات عيسى قائلاً "إن إبراهيم عيسى مخطئ في إنكاره لمعجزة الإسراء والمعراج، ولابد أن يحاسب".

وأضاف في بث مباشر له على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك"، الأحد، أن رحلة الإسراء معجزة بنص القرآن الكريم في سورة الإسراء، والمعراج في سورة "النجم".

وتابع مبروك عطية: "لماذا أنكر إبراهيم عيسى المعراج وغيره؟، لأنه أعمل عقله، وهذا ما قاله الكفرة"، مضيفًا: "الكفرة استغربوا، والمسلمين كمان يستغربوا؟".

وأوضح: "النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أُسريَ بي"، وهذا يعني أن المعجزة ربانية"، متابعا: "لا نسمح ولا نسمع ولا نتأثر".

وتابع: "إعمال العقل يستخدم عند اختراع دواء أو آلة أو غير ذلك، لمن في عموم القرآن الكريم كله نقول "وكان الله على كل شيء مقتدرا".