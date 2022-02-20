لماذا ارتبط تناول الحمام بليلة الزفاف في مصر؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتبطت ليلة الزفاف في مصر بتناول بعض الأطعمة كالحمام والبط والمأكولات البحرية بأنواعها، لاعتقاد البعض أن هذه الأطعمة مفيدة للغاية في دعم صحة الزوجين، فما حقيقة هذا الأمر؟

وأكدت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الأسرية، إن ارتباط الحمام بليلة الزفاف، ما هي إلا مجرد عادة مصرية قديمة، منتشرة في عديد المحافظات.

وأضافت في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج واحد من الناس، عبر قناة النهار: "بعض الأهالي في عديد المحافظات يعتقدون أن الحمام مفيد لصحة الزوجين، لذلك يقدمون هذه الوجبة في ليلة الزفاف، وفقا لموقع مصراوي.

وتابعت: "على عكس المتعارف عليه بين المصريين، فإن الحمام من الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون ما يؤدي إلى خمول الجسم والشعور بالنعاس، كما أن لحم الحمام دسم".

يحتوي الحمام على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم، كما أنه يحتوي على البروتينات التي تساعد على تكوين الأنسجة والعضلات في الجسم، وفقا لموقع dr health benefits.

توجد أيضًا في الحمام نسبة عالية من الفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين ب1، ب2، ب3، ب6، وفيتامين ب المفيد لتغذية الجسم والبشرة، ويحتوي على فيتامين سي المهم للجهاز المناعي لمواجهة الأمراض التي تصيب الجسم.

تحسين النظر: يحتوي الحمام على نسبة جيدة من البروتين تبلغ 36.7 غراما لكل 199 غراما من الحمام أي ما يعادل وزن حمامة، هذه النسبة تساعد على تحسين الرؤية، مما يساعد على تحسين الرؤية ليلاً.

تقوية العظام: يوجد بالحمام نسبة عالية من الكالسيوم تساعد على تقوية العظام، وتمنع من الإصابة بالأمراض التي تصيب الشخص مع تقدم العمر مثل هشاشة العظام تعزيز جهاز المناعة، ويحفز الجسم على تكوين كريات الدم البيضاء التي تقوي من جهاز المناعة، وتحمي من الأمراض.

علاج الأمراض الجلدية: يحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على التخلص من المواد المؤكسدة الموجودة في الجسم بسبب أشعة الشمس أو الطعام الملوث، والتي من أعراضها الطفح الجلدي، كما أن البروتين الموجود به يساعد على تدفق الدم إلى الجلد المصاب بالالتهابات.

الوقاية من مرض السكري: يحتوي الحمام على نسبة جيدة من الزنك، الذي يساعد على تنظيم السكر في الدم، وبالتالي فهو يحمي من الإصابة بمرض السكري.

حماية الجهاز العصبي: يحتوي الحمام على نسبة تصل إلى 199 ملليغراما من البوتاسيوم لكل 100 غرام من الحمام، لهذا فإنه يعتبر غذاء جيد للحماية من أعراض نقص البوتاسيوم في الدم، وبالتالي فتناول الحمام يساعد على تكوين الخلايا العصبية.

الحماية من أمراض القلب: يوجد بالحمام نسبة من فيتامين ب6 الذي يقي الجسم من الإصابة بالنوبات القلبية، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم دقات القلب.

أضرار الإفراط في الحمام

عند الإفراط في تناول لحم الحمام فإنه يؤثر سلبًا على صحة الجسم حيث يحتوي على نسبة وفيرة من الدهون خاصة الجلد.