أصغر معلم يوغا في العالم يعيش في دبي

المصدر: فاتن صبح

ت + ت - الحجم الطبيعي

دخل الطفل الهندي، ريانش سوراني موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعمر لم يتجاوز التاسعة و229 يوماً كأصغر معلم لليوغا. ولفت موقع "نيوز 18" إلى أن سوراني الذي يعيش مع عائلته في دبي طوّر عشقاً لليوغا بمراقبة والديه يمارسان رياضة التأمل كجزء من روتين يومي وأخذ ينضم للجلسة منذ كان في الرابعة من العمر.

ويقيم سوراني حالياً حلقات يوغا تضم مجموعات صغيرة بين 10 و15 شخصاً. وكان اللقاء الأول لصبي التاسعة مع التدريب الاحترافي حين عَلِم أن أبويه سيحضران دورةً تدربية في ريشيكيش الهندية وأصر على مرافقتهما.

ولفت ريانش عبر حديث نشره مكتب موسوعة غينيس للأرقام القياسية على "يوتيوب" إلى الفرق الشاسع في طريقة الحياة بين ريشيكيش ودبي، وقال بأنه سرعان ما اعتاد على التغيرات وبدأ يستمتع بجلسات التأمل. وأكد بأن الجو الجديد جعله أقرب إلى الطبيعة وأضافت الرحلات الطويلة المرهقة عامل المغامرة إلى الدورات التدريبية. وتوصل سوراني إلى أنه خلال الرحلة أدرك أن لليوغا "أوجه عدة، وبأنه كان يعتقد سابقاً بأن اليوغا مجرّد وضعية محددة وطريقة تنفّس خاصة، إلا أنها أكثر من ذلك بكثير."

وأشار سوراني إلى أن المسار علمه الانضباط والفلسفة التشريحية والحقائق الغذائية للأيروفيدا. وقد تلقى شهادته من معهد أناند شيكار لليوغا في يوليو 2021، بعد أن أتم 200 ساعة تدريب على يد أستاذ يوغا.