تجربة غير مسبوقة.. محاكاة برامج رامز جلال المخيفة في السعودية

المصدر: البيان

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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، طرحه تجربة غير مسبوقة في الشرق ‏الأوسط لزوار موسم الرياض، مستوحاة من برامج مقالب الفنان المصري، رامز جلال.‏

وتصدر الفنان رامز جلال، موقع التغريدات «تويتر»، وجاء هاشتاج تجربة رامز جلال، بقائمة الأكثر تداولًا عبر الموقع حيث دشن مستخدمو «تويتر» الهاشتاج، بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ، عن ضم «تجربة رامز» لأول مرة في الشرق الأوسط بفعاليات موسم الرياض.

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الرسمي لـ تجربة رامز، وعلق عليه قائلًا:«تجربة رامز … الجمهور بيجرب ويعيش المقالب لأول مرة في بوليفارد رياضي سيتي بكرة الأحد».

وحرص رامز، على توجيه الشكر للمستشار آل الشيخ بإعادة نشر المنشور، وكتب عليه، :«شكر خاص لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على دعمه اللا محدود على تجربة رامز لأول مره في الشرق الاوسط... انتظرونا في بوليفارد رياضي سيتي».

وتبدأ تجربة رامز، اليوم وتستمر الفعاليات حتى يوم ٢٦ فبراير، في بوليفارد رياضي سيتي، وهي عبارة عن محاكاة مقالب الفنان رامز جلال، والمشاركة في مغامرة جديدة ومختلفة من المغامرات المثيرة والمضحكة.

جدير بالذكر أن الفنان رامز جلال، حصد مؤخرًا جائزة البرنامج الأكثر مشاهدة في حفل توزيع جوائز «joy awards» والذي ينظمه موسم الرياض ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه بمعالي المستشار تركي آل الشيخ، بالرياض.