صور مخيفة.. العواصف تضرب من مصر

المصدر: البيان

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، السبت، صورا مخيفة لعواصف ضربت عددا من مناطق البلاد، استمرارا لموجة الطقس السيئ.

وحصلت الهيئة على الصور من متابعيها في أنحاء مصر، ثم بثتها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وتظهر الصور عواصف ترابية ورعدية في محافظة الجيزة وطريق القطامية العين السخنة وطريق الواحات البحرية القاهرة ومناطق أخرى من مصر.

كما نشرت مقاطع فيديو تظهر سقوط الأمطار المصحوبة بحبات البرد في عدد من المناطق، مثل التجمع الخامس قرب القاهرة.

ونبهت الهيئة إلى "تكاثر السحب الرعدية على المدن المطلة على خليج السويس ومناطق من شبه جزيرة سيناء، يصاحبها سقوط أمطار تغزر أحيانا إلى حد السيول، مع استمرار السحب الممطرة على شمال الصعيد ومناطق من الصحراء الشرقية والقاهرة".

وتحدثت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن "نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة بسبب الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية".

وفي وقت سابق من السبت، حذرت الهيئة من انتشار "الخلايا الرعدية" فوق عدد من المحافظات، التي تنشأ نتيجة وجود منخفضين جويين فوق بعضهما البعض، مما يؤدي إلى تكون سحب رعدية مصحوبة بأمطار شديدة وومضات برق ونشاط للرياح.

وقالت الهيئة إن الخلايا الرعدية تؤثر على معظم مناطق مصر، ويصاحبها أمطار تغزر أحيانا وتكون مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق.