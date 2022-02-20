مصر.. القبض على طبيب الكركمين الشهير

المصدر: البيان

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ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على صيدلي شهير بلقب "طبيب الكركمين"، بتهمة حيازة والترويج لمواد عشبية وأدوية مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وألقى رجال مباحث المصنفات، القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر، الشهير بطبيب الكركمين، لاتهامه بحيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر وتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد أن وردت معلومات لضباط مباحث المصنفات، تفيد حيازة الصيدلي أحمد أبو النصر، الشهير بطبيب الكركمين، لأدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، والإعلان عنها عبر العديد من القنوات الفضائية، بقصد تحقيق أرباح مادية، وفقا لصحيفة اليوم السابع.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط الصيدلي، والتحفظ على كمية من المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وقد عبر المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن سعادتهم بنبأ القبض على طبيب الكركمين نظرا لإعلاناته الكثيفة عن وصفات علاجية مجهولة وقال البعض إن هذا الحدث تأخر كثيرا وأنه كان يجب القبض عليه منذ ظهوره قبل سنوات نظرا لخطورة ما يفعله حسب وصفهم.

وقال بعض المغردين "أخيرا خلصنا.. وهنتفرج على التليفزيون بدون إعلانات كركمين كل دقيقتين".